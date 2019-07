Grêmio assina renovação com artilheiro da Transição e estabelece multa rescisória de R$ 221 milhões

*Valéria Possamai

Nesta terça-feira (22) o Grêmio garantiu a renovação de contrato de mais uma de suas promessas das categorias de base. O atacante Ferreira assinou novo vínculo com o Tricolor, até junho de 2021. Artilheiro no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com 5 gols em 8 jogos pelo Grupo de Transição, o jogador tem multa rescisória estipulada em R$ 221 milhões.

Ferreira é mais um dos atletas que se destaca na base do Grêmio. Extrema esquerda de velocidade, Ferreira sempre chamou a atenção pelos dribles e jogadas individuais. Recentemente, o atacante evoluiu nas finalizações, o que reflete nos gols pela Transição.

“Muito feliz pela renovação com o Grêmio. É mais um passo a caminho do meu sonho. Agora é seguir trabalhando forte e esperar pelas oportunidades no grupo profissional. Graças a Deus vivemos um grande momento na Transição, nessa semana já temos um jogo muito importante e decisivo no Brasileiro de Aspirantes”, comentou.

