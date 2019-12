Grêmio Grêmio avalia permanência do volante Rômulo

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Jogador tem contrato se encerrando no final deste ano Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/GREMIO - ESPORTES - Volante Romulo e apresentado oficialmente como novo reforço do Gremio durante o quinto dia da Pré-Temporada Laghetto Hotéis 2019. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Rômulo ainda tem a situação indefinida no Grêmio. A direção do tricolor afirma que avalia a permanência do jogador, que tem contrato de empréstimo se encerrando neste final de ano, com opção de compra. O volante pertence ao Flamengo, mas não está nos planos do clube carioca para 2020.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o Grêmio já fez um primeiro contato com o Fla sobre a situação de Rômulo. Contudo, o gerente de futebol Paulo Pelaipe afirmou que ainda aguarda um nova posição da diretoria gremista para definir a situação do volante.

O jogador de 29 anos foi anunciado pelo tricolor no início deste ano, sendo o primeiro reforço para 2019. Atuou em 30 jogos e marcou dois gols. Na disputa de posição com nomes como Maicon, Matheus Henrique e Michel, o jogador não conseguiu se firmar como titular, permanecendo na maior parte das partidas no banco de reservas. Com a falta de opções na zaga em determinado momento da temporada, o jogador chegou a ser improvisado na defesa.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

