Grêmio confirma acerto com Luciano e aguarda trâmite burocrático para anúncio oficial

Luciano já está em Porto Alegre para finalizar os últimos detalhes do contrato com o Grêmio. De acordo com o vice de futebol Duda Kroeff apenas um trâmite burocrático da negociação ainda impede o anúncio oficial do novo atacante. O jogador que estava no Fluminense, e que pertence ao Leganés, da Espanha, assina por três temporadas.

Enquanto aguarda a resolução da documentação, Luciano já procurou conhecer o novo clube. O atacante esteve na Arena, nesta quinta-feira, para assistir a vitória dos novos companheiros sobre o Libertad, pela Copa Libertadores. Competição esta, que caso o time confirme a classificação na próxima quinta-feira no Paraguai, o jogador poderá ser inscrito a partir da próxima fase.

Além da Libertadores, Luciano também poderá atuar pelo Campeonato Brasileiro, contudo, fica de fora da Copa do Brasil, por já ter atuado com a camisa do Flu.

Para contar com o atleta para sequência da temporada, a direção gremista precisou vencer a concorrência com o Atlético-MG. Assim, o Grêmio adquiri 50% dos direitos econômicos junto aos espanhóis. “Ainda tem um trâmite burocrático. Os documentos dele ainda precisam ir para a Espanha. Ele faz exames e já sabemos que está bem para atuar”, afirmou Duda Kroeff.

