Grêmio e Inter têm, respectivamente, quinta e sexta maior torcida do Brasil; veja ranking

Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta terça-feira (17) revelou que o Grêmio possui 4% dos torcedores de futebol do Brasil e o Inter, 3%. Contudo, o Flamengo segue com a maior torcida do país, com 20%.

A lista segue com Corinthians (14%), São Paulo (8%) e Palmeiras (6%). O tricolor gaúcho, portanto, ocupa o quinto lugar no ranking nacional, ao lado de Vasco e Cruzeiro, também com 4% dos torcedores do país. O Inter aparece logo em seguida, ao lado do Santos, em sexto lugar.

No Sul do Brasil, o Grêmio lidera o ranking com 23% dos torcedores, já o Inter aparece em segundo, com 17%. Depois, a lista tem Corinthians com 11%, Flamengo, São Paulo e Santos, os três com 4%.

