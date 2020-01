Esporte Grêmio empresta Juninho Capixaba

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Juninho Capixaba ficaria sem espaço com a chegada de Caio Henrique Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

O Grêmio está fazendo alterações no seu elenco. Entre elas estão não só as chegadas, mas também a saída de jogadores do elenco atual do Tricolor, como Juninho Capixaba que está deixando o clube por empréstimo para o Bahia.

Contratado em definitivo em 2019, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba que se destacou no último Campeonato Gaúcho está sendo emprestado. O lateral que teve poucas oportunidades na temporada passada está retornando ao seu clube de origem. O vínculo do jogador com o time baiano será de uma temporada.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário