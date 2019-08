Grêmio faz consulta a situação de Yony González, do Fluminense

*Valéria Possamai

Alvo de Atlético-MG e Palmeiras, o atacante Yoni González também despertou interesse do Grêmio. A direção gremista fez consulta a situação do jogador que tem o contrato em fase final com o Fluminense. A informação é da Rádio Grenal.

O atleta soma 37 jogos e 15 gols marcados na temporada e poderia se tornar reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Sem poder atuar pela Copa do Brasil, por já ter disputado a competição com a camisa do tricolor carioca.

