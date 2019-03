Grêmio inaugura estátua de Renato Portaluppi

Por Isadora Aires

Nesta noite desta segunda-feira (25) será inaugurada a estátua de Renato Portaluppi, atual treinador do Grêmio e ídolo do clube. A solenidade começa às 18h, junto à Calçada da Fama, na esplanada Oeste da Arena do Grêmio. A inauguração terá, além da presença do homenageado, membros do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo e convidados. Torcedores também poderão comparecer, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A rampa de acesso à esplanada estará aberta à partir das 16h e o estacionamento E1, com acesso pelo portão 2, também estará disponível pelo custo de R$15,00. Menores de 12 anos só poderão participar do evento acompanhados por um responsável. Também haverão food e beer trucks, além da comercialização de souvenirs e produtos alusivos à estátua na loja Grêmio Mania, que ficará aberta até às 22h.

