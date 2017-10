Grêmio lança camisa em apoio ao Outubro Rosa

O câncer de mama é uma das doenças responsáveis pela alta taxa de mortalidade de mulheres no Brasil quando descoberta tardiamente. Para chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce e a necessidade de conscientização acerca da doença, ampliando desta forma as chances de cura, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense se uniu à Umbro e lançou novo manto exclusivo para o público feminino, pelo Outubro Rosa. A ação de lançamento ocorreu na noite da última terça-feira (11), no Hotel Laghetto Viverone Moinhos, e contou com a participação da conselheira do Grêmio e presidente do Instituto Geração Tricolor, Luciana Kroeff, representando o presidente Romildo Bolzan, além do executivo de marketing do Clube, Beto Carvalho, a vice-presidente do Instituto do Mama do Rio Grande do Sul, Maria Beatriz Pellin Moser, e as “vitoriosas”, como são carinhosamente chamadas pelo Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul) as mulheres que venceram a doença.

Além da camisa, foi apresentada ao público uma exposição em alusão ao mês especial, com fotos de cinco “vitoriosas” com a camisa nova, clicadas dentro da Arena do Grêmio e autografadas por elas.

Como complemento da ação de lançamento e com o objetivo de chamar ainda mais a atenção da torcida gremista para a causa, 11 mulheres entrarão em campo nesta quarta-feira na Arena, antes da partida entre Grêmio e Cruzeiro, exibindo a nova peça ao lado dos atletas tricolores.

O manto rosa do Grêmio começa a ser comercializado nesta quarta-feira na Grêmio Mania da Arena e na loja virtual ao valor de 199,90. Parte dos lucros obtidos com a venda da camisa será revertida ao Imama.

O manto rosa

Criada para uso casual, com o estilo único da marca inglesa, a camisa tem gola arredondada e manga raglan com punho em detalhes celeste que dão visual moderno, já os recortes estreitos e barra da cintura contrastante finalizam a peça com caimento suave e elegante.

“Nós, mulheres inseridas no futebol, devemos nos unir nessa luta. Essa campanha foi motivada para que possamos contribuir na conscientização da importância de prevenção dessa doença”, comenta Camila de Paula Souza, gerente de Confecção da Umbro Brasil.

Após participar de inúmeras ações de engajamento com o Imama pelo Outubro Rosa, chegou o momento em que o Grêmio sentiu a necessidade, amparado na força e na representatividade da torcedora gremista, de consolidar a sua adesão ao movimento, lançando em 2016 sua primeira camisa em alusão ao Outubro Rosa, à época, na versão degradê. O sucesso na comercialização da peça na loja oficial do Clube e no ponto de venda online ensejou que parte do valor das vendas fosse revertido ao Imama.

Nesta temporada, com o objetivo de ampliar ainda mais a contribuição ao Imama, Grêmio e Umbro entram novamente em campo na batalha contra o câncer de mama e apresentam uma nova versão que, segundo o executivo de marketing do Grêmio, trata-se de uma iniciativa já incorporada ao calendário de responsabilidade social das duas marcas: “A camisa rosa lançada no mês de outubro é parte integrante de calendário de lançamentos da Umbro, que além de atender as necessidades do Clube como fornecedora oficial de material esportivo, também é nossa parceira em causas nobres como essa, reforçando o nosso comprometimento com a torcida gremista”.

O Internacional também lançou camiseta da campanha. Os rivais mostraram que, nesta luta, jogam no mesmo time.

Deixe seu comentário: