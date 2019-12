Grêmio Grêmio não chega a acerto e Kazu retorna para o Coritiba

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Foto: (Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Pelas redes sociais, o lateral-esquerdo Kazu anunciou sua saída do Grêmio. O jogador que estava na base do tricolor, por empréstimo, irá retornar ao Coritiba. A direção gremista buscava manter o atleta de 19 anos para dar mais oportunidades, mas não houve acerto com o Coxa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Kazu postou um vídeo e deixou uma mensagem de agradecimento durante o tempo que vestiu a camisa do tricolor gaúcho.

Fala nação tricolor! Venho hoje aqui, me despedir e agradecer todo o carinho e amor que tiveram por mim, mesmo sendo apenas um atleta da base. Obrigado também Grêmio, por todo o suporte que recebi nesse 1 ano e meio, cresci e amadureci muito! Tudo nas mãos de Deus sempre – escreveu o lateral.

Apesar não haver acerto por Kazu, Grêmio e Coritiba seguem em outro negócio. André desperta interesse do Coxa e o tricolor busca negociar o atacante, que está fora dos planos para 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

