A família do patrono do GNU (Grêmio Náutico União), Anton Karl Biedermann, que conta com nadadores em competições nacionais e internacionais, é tema do evento “Maturisporting”, nesta quinta-feira. Na pauta, a conexão entre gerações por meio do esporte. A atividade, exclusiva para sócios, será realizada no teatro da sede do clube no bairro Alto Petrópolis, em Porto Alegre.

