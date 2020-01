Grêmio Grêmio recebe consulta de três times da Série A por Michel

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Vasco, Fortaleza e Goiás buscaram informações sobre o volante Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O volante Michel está no radar de três clubes brasileiros para a temporada de 2020. O Grêmio foi procurado por Vasco, Fortaleza e Goiás para saber mais informações do jogador. O tricolor avalia o cenário, mas a preferência é pela permanência do atleta.

Ainda em 2019, o Vasco contatou a direção do tricolor, contudo, não houve proposta oficial por Michel. A mesma situação se assemelha ao interesse de Fortaleza e Goiás, que consultaram informações sobre o volante.

Apesar do interessem um dos interessado já recuou na investida. O clube do Ceará considerou os valores fora da realidade financeira e assim, não vai efetuar uma proposta.

O Grêmio, por sua vez, se disposto a avaliar as investidas por Michel, mas a intenção do clube é permanecer com o atleta. Vale lembrar que, o time não terá dois titulares da posição na abertura da pré-temporada. Maicon passará por cirurgia para tratamento do joelho e será baixa por um período já no início de 2020. O mesmo acontece com Matheus Henrique, que estará com a Seleção Olímpica e será desfalque nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.

Para reforçar as opções de volante, que ainda perdeu Rômulo, que não teve o vínculo renovado e foi devolvido ao Flamengo, o tricolor efetuou a contratação de Lucas Silva.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário