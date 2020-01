Esporte Grêmio se aproxima da contratação de Orejuela

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Foto: Bruno Haddad | Cruzeiro

O Grêmio está próximo de um novo reforço. Trata-se do lateral-direito do Cruzeiro, de 24 anos, Orejuela. O negócio será de empréstimo de 1 ano, com a troca de jogadores uma quantia financeira envolvida.

Segundo apurou a reportagem da Rádio Grenal, a negociação está bem avançada e podendo ser finalizada até mesmo nas próximas horas. De acordo com as informações o negócio tem acordos já bastante avançados, contudo, os nomes envolvidos no negócio ainda estão sendo mantidos sob sigilo.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário