Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Caio Henrique, lateral-esquerdo do Fluminense, deve ser anunciado Foto: Foto: Mailson Santana/Fluminense Foto: Foto: Mailson Santana/Fluminense

O Grêmio está próximo de anunciar sua primeira contratação para a próxima temporada. Depois de superar a concorrência de Flamengo, Corinthians e Santos, o tricolor deve finalizar a contratação de Caio Henrique, lateral-esquerdo, que atua no Fluminense.

Aos 22 anos, o jovem, que pertence ao Atlético de Madrid, deve chegar em Porto Alegre com um contrato de empréstimo por um ano, com passe fixado ao final do término do vínculo, o que permite a compra do jogador ao fim de 2020. A tendência é Caio Henrique ganhe valorização após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Meia de origem, Caio Henrique atuou na lateral-esquerda, nesta temporada. Com a camiseta do Fluminense atuou em 65 jogos e marcou dois gols.

