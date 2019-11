Grêmio x Inter se enfrentam na Arena; acompanhe

Grêmio e Inter estão se enfrentando neste domingo (03), no clássico Grenal 422, na Arena. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times brigam por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Escalação

Grêmio

Paulo Victor; Geromel, Kannemann, Rafael Galhardo, Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Everton, Diego Tardelli e Luciano. Técnico: Renato Portaluppi.

Inter

Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel, Rodrigo Lindoso, Edenílson, Guilherme Parede, Neilton, Wellington Silva e Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Horário: 18h

Árbitro: Flávio de Souza (SP).

Acompanhe o jogo minuto a minuto com O Sul e a Rádio Grenal.

Tweets by rdgrenal