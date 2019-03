Grêmio x São Luiz: confira como foi o primeiro tempo

Em Ijuí, o São Luiz recebe o Grêmio no Estádio 19 de Outubro, pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2019. Assim como fez o Internacional na partida que ocorreu na tarde deste domingo (31), conforme noticiamos aqui, o Tricolor também preserva titulares para o jogo da Libertadores, na quinta-feira (4). Da equipe principal, em campo somente Kannemann e Michel.

O São Luiz começou pressionando o Grêmio. Aos 3 minutos, em falta de Michel, Márcio Goiano cobrou pela esquerda e Paulo Victor espalmou, mandando pra escanteio. Aos 7, o São Luiz continuou no ataque e Galhardo tirou. O relógio marcava 9 minutos, quando, novamente, Paulo Victor teve que espalmar a bola, em tentativa de gol dos mandantes.

O Tricolor foi assumindo o ritmo da partida. Aos 18 minutos, Leandro Vuaden mostrou seu primeiro cartão deste domingo: amarelo para Pablo por falta no jogador gremista, Felipe Vizeu. Matheus Henrique chegou ao gol do São Luiz, aos 22, após cruzamento pela esquerda de Juninho Capixaba. De cabeça, o atleta visitante madou a bola no travessão. Aos 23 minutos, Jean Pyerre sofreu falta e caiu sobre o ombro, assustando os torcedores do Tricolor. Após atendimento fora de campo, ele retornou.

Com 30 minutos, foi a vez de Pepê atacar, mas João Marcus cortou para salvar o time mandante. A partir dos 38 minutos, o Grêmio manteve a bola no seu campo ofensivo, com uma chegada perigosa de Jean Pyerre, com cruzamento pela esquerda. O São Luiz também tentou marcar, com Leilson e Mikael, mas não teve sucesso. Foram anunciados dois minutos de acréscimos, pela arbitragem. Termina o primeiro tempo 0 a 0, no 19 de Outubro.

