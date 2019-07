Grupo Hospitalar Conceição abre concurso público para 25 cargos de diversos níveis de escolaridade

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Grupo Hospitalar Conceição – GHC do Rio Grande do Sul destinado à formação de cadastros de reserva para 25 cargos. O certame é realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec e oferece oportunidades para os níveis de escolaridade Superior, Técnico, Médio e Fundamental Completos. Entre as áreas de formação estão: Medicina em diversas especialidades, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Radiologia, Arquitetura, Engenharias, entre outras. A carga horária varia de 120h até 220h mensais e os salários partem de R$ 1.540,80 e chegam a R$ 21.612,80 (veja quadro abaixo).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de agosto pelo site concursos.fundatec.org.br e a taxa varia de R$ R$ 39,00 a R$ 99,00, conforme nível de escolaridade do cargo escolhido. Neste site, também é possível conferir informações completas referentes ao edital. A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições. A data provável para realização das provas é 29 de setembro de 2019. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1043, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados, ou ainda pelo link contato.fundatec.org.br.

Nível fundamental completo

Cargos (vagas): Atendente de Nutrição (CR) e Auxiliar Geral (CR).

Nível médio completo

Cargos (vagas): Auxiliar de Farmácia (CR), Auxiliar de Laboratório (CR) e Técnico em Histopatologia (CR).

Nível técnico completo

Cargos (vagas): Técnico de Nutrição (CR) e Técnico de Radiologia (CR).

Nível superior completo

Cargos (vagas): Arquiteto (CR), Enfermeiro (Hemoterapia) (CR), Engenheiro de Produção (CR), Engenheiro de Segurança do Trabalho (CR), Terapeuta Ocupacional (CR), Médico (Anestesiologia Pediátrica) (CR), Médico (Cardiologia) (CR), Médico (Cirurgia Torácica) (CR), Médico (Clínica Médica) (CR), Médico (Ecocardiografia) (CR), Médico (Mamografia) (CR), Médico (Medicina da Família e Comunidade) (CR), Médico (Neurocirurgia – Coluna) (CR), Médico (Neurocirurgia – Vascular) (CR), Médico (Oftalmologia – Estrabismo) (CR), Médico (Otorrinolaringologia – Formação em Otologia/Otoneurocirurgia) (CR), Médico (Pediatria) (CR) e Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem) (CR).

Informações gerais

Total de Vagas: CR/ Carga Horária Mensal: de 120h até 220h/ Salário: de R$ 1.540,80 até R$ 21.612,80.

Inscrições: de 29/07 a 27/08/2019 pelo site concursos.fundatec.org.br.

Valor das Inscrições: de R$ 39,00 a R$ 99,00 / Data provável de realização da prova: 29/09/2019.

