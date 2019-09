Grupo invade unidade do Samu, rende funcionários e leva celular em Palmeira das Missões

A base de atendimento do Samu foi invadida, na madrugada deste domingo (29), em Palmeira das Missões, Região Norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Civil, três homens encapuzados e armados chegaram até o local e abordaram dois funcionários. Eles reviraram o local pedindo por dinheiro e telefones celulares e levaram itens pessoais dos funcionários e o aparelho celular da unidade, usado para receber os chamados para atendimento.

Uma técnica de enfermagem que estava no local no momento do ataque e que prefere não ser identificada, contou que ela e o motorista foram abordados ainda dentro da ambulância, quando voltavam para base após atender um chamado. “Chegou um cara encapuzado e com uma espingarda e pediu para gente descer da ambulância e não olhar para o rosto dele. Quando a gente desceu, tinha mais dois armados que disseram: abaixa a cabeça e vamos, vamos. Entra para dentro. Abaixa a cabeça!”, detalhou.

Após entrar no prédio, os homens deram ordens para que as vítimas deitassem no chão e fizeram ameaças afirmando que elas seriam mortas caso olhassem para eles. De acordo com a polícia, o motorista da ambulância foi atingindo por coronhadas nas costas. Nenhum suspeito foi identificado e a polícia acredita que um quarto homem possa ter participado da ação. Em postagem nas redes sociais, o perfil da unidade pede a ajuda da população.

NOTA A COMUNIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES.Na madrugada do dia 29/09 por volta das 00:30,a Base do SAMU 192 de Palmeira… Publicado por Samu Palmeira Das Missões em Domingo, 29 de setembro de 2019

