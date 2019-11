Acontece Havan inaugura a primeira loja em Viamão

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O empresário Luciano Hang participou da inauguração Foto: O Sul Unidade da Havan em Viamão (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A primeira loja da Havan em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi inaugurada na manhã deste sábado (30). A unidade é a 137ª da rede no Brasil.

Com um mix de produtos de 100 mil itens nacionais e importados em diferentes setores como cama, mesa e banho, eletro, eletrônicos, utilidades domésticas, bazar e outros, a Havan de Viamão tem 9 mil metros quadrados construídos, área de alimentação, fachada estilizada da Casa Branca norte-americana e a famosa Estátua da Liberdade.

O dono da Havan, Luciano Hang, participou da inauguração da nova unidade. Para a construção do empreendimento, a rede de lojas investiu R$ 25 milhões. Ao todo, 150 empregos diretos foram gerados na cidade.

No Rio Grande do Sul, além de Viamão, a Havan está presente em Caxias do Sul, Santa Cruz, Santa Maria e Passo Fundo. Uma nova unidade em Ijuí iniciará as operações no dia 14 de dezembro. Nos próximos dois anos, mais 14 cidades gaúchas receberão lojas da Havan.

