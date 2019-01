Heinze e Zucco com prefeitos gaúchos em Brasília

O senador Luiz Carlos Heinze (PP) e o deputado estadual Luciano Zucco (PSL) — o mais votado do Estado — reuniram ontem, em Brasilia, os prefeitos de Alegrete, Quaraí, Uruguaiana, Rosário do Sul, Santa Maria e Dom Pedrito com cinco ministros para discutir medidas urgentes de socorro às áreas atingidas por enchentes.

Cinco ministros

Heinze e Zucco identificaram a disposição dos ministros em agilizar providências e levaram os prefeitos a Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Osmar Terra (Cidadania), Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional), Tereza Cristina (Agricultura e Abastecimento) e Santos Cruz (Secretaria Geral de Governo). Foi uma forma de agilizar as providências para o quadro, que é preocupante. Já foram determinadas providências pela Defesa Civil e Caixa Econômica Federal. A Caixa vai antecipar a liberação de recursos para aquisição de material de construção e aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para os moradores atingidos.

Ministra vem ao Estado

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou ao senador Heinze e ao deputado Zucco que virá, na quinta-feira, ao Estado, para visitar as áreas atingidas.

Hoje com Mourão

Os prefeitos têm agendada uma audiência nesta quarta-feira com o presidente em exercício, Hamilton Mourão.

Moro renova Força de Segurança

Com um papel simbólico importante no Estado, o efetivo da Força Nacional de Segurança, teve prorrogada sua permanência por mais 60 dias. A autorização foi assinada ontem no Ministério da Justiça e Segurança.

Apenas 5 frigoríficos foram vetados

Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra trouxe o dado real sobre a dimensão do veto da Arábia Saudita para autorização de exportação de plantas frigoríficas de carne de frango brasileira. Atualmente, 58 plantas são habilitadas pelo Ministério da Agricultura brasileiro a exportar, mas somente 30 destas embarcam produtos efetivamente. O veto foi a 25 plantas, mas segundo Turra, o impacto, é sobre 5 plantas frigoríficas.

Viés político?

Ontem, surgiu a versão de que a decisão da Arábia Saudita de descredenciar cinco frigoríficos brasileiros que exportam para o país, anunciada nesta terça-feira, não foi técnica, mas uma retaliação ao governo de Jair Bolsonaro, em função da decisão de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém. A informação partiu do ex-secretário-geral da Liga Árabe (organização que reúne 22 países árabes), Amr Moussa.

