Alex Coreas, um homem de 27 anos, estava passeando seus três cachorros na quinta (3) na cidade de Spring, no estado do Texas, nos EUA quando foi atingido por um raio. As imagens foram capturadas pelas câmeras de um hospital veterinário – um funcionário desse estabelecimento fez as manobras de reanimação. O homem atingido se recupera em uma UTI.

Deixe seu comentário: