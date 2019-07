Homem é pego transportando mais de 70 kg de cocaína em carro no Rio de Janeiro

Um homem que transportava mais de 73 quilos de cocaína dentro do assoalho de uma camionete foi preso nesta sexta-feira (5). Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordaram o indivíduo, que estava em uma Fiat/Toro, na saída da rodovia Presidente Dutra, em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro.

Os policiais realizaram uma vistoria no interior do automóvel com ajuda de cães farejadores. Os animais descobriram a droga no fundo falso do assoalho do carro. No esconderijo, estavam 73 tabletes de cocaína que foram pesados e somaram mais de 70 quilos da droga.

O condutor disse aos agentes federais que trazia os entorpecentes de São Paulo e iria entregar em uma comunidade na zona norte da cidade. Ele afirmou que receberia R$ 5 mil pelo carregamento.

O motorista foi preso e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, onde foi autuado. Ele deve seguir para uma prisão do estado, onde ficará à disposição da Justiça Federal, esperando o julgamento.

