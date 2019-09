Homem sofre parada cardiorrespiratória e morre no decorrer da maratona em Caxias do Sul

Um homem que corria na Meia Maratona de Caxias do Sul morreu neste domingo (29), durante a prova na serra gaúcha. Ele não estava inscrito no evento, mas participava da prova entre os participantes. No meio do percurso, caiu na Avenida Júlio de Castilhos, em frente à Igreja de Santo Sepulcro, no bairro de Lourdes, e foi socorrido por uma ambulância e conduzido para o Hospital Pompeia, mas não resistiu e morreu. De acordo com o hospital, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O nome da vítima não foi revelado. Porém, testemunhas declararam que o homem aparentava ter 70 anos e não tinha documentos. Familiares liberaram o corpo no hospital.

