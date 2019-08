Homenagem aos pais no Joe & Leo’s

Pioneiro em trazer os hambúrgueres artesanais a Porto Alegre, em setembro do ano 2000, quando o prato ainda era uma novidade por aqui, o Joe & Leo’s segue o conceito de “family restaurant”, pois é o local perfeito para curtir com a família inteira, graças à variedade do cardápio que agrada todas as gerações. Numa ambientação temática dos esportes americanos das décadas de 1930 a 1950, como baseball, futebol americano, rugby, golfe, basquete, boxe e polo, a casa preparou uma promoção para aproximar, ainda mais, pais e filhos durante a semana de 05 a 11 de agosto.

Pais e filhos que pedirem (almoço ou janta) os famosos hamburgueres da marca para os dois, o segundo sairá por R$ 19,90. A promoção é válida para qualquer um dos oito sabores: desde o Classic (150 gr.de pura carne bovina ou frango, queijo da preferência, alface, tomate e cebola roxa no pão com gergelim acompanhado por batatas fritas e molho a escolher: tártaro, golf, barbecue, garlic e maionese de ervas a R$ 37,00) até o Bravo Burguer (350 gr.de picanha, coberta com american cheese, alface, tomate, cubinhos de cebola dourada no molho shoyo. Para acompanhar batatas fritas crocantes e molho a escolher R$ 56,90).

A promoção não é cumulativa nem vale para cupons de desconto.

Serviço/ Horário de funcionamento: de segunda à sexta, das 12hs às 15hs e das 18hs à meia noite. Sábado e domingo, das 12hs à meia noite.

Capacidade: 156 pessoas/ Cartões de crédito: aceita todos

Endereço: Shopping Bourbon Country – 2º piso/ Estacionamento do próprio shopping

Fone para reservas: (51)3362.6388/ Instagram : @joeleospoa

