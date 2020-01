Notas Brasil Hotéis do Rio recebem público recorde no réveillon

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

O balanço do setor hoteleiro do réveillon 2019/2020 no Rio revela recorde de público, disse o presidente da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo Lopes. “Acho que foi recorde de público tanto em Copacabana como nos próprios hotéis”. Os números da ABIH-RJ indicam que a ocupação nos bairros de Ipanema e Leblon, na zona sul, atingiu 98%.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário