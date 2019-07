Hotel Master Royal oferece estrutura perfeita para Festas do Pijama

A festa do pijama é uma ação que virou febre nacional, tornando-se uma opção diferenciada para as famílias que visam proporcionar novas e divertidas experiências para seus filhos.

A celebração, muito comum em hotéis de todo o Brasil, acaba de chegar ao Master Royal da rede Master de Hotéis. O local disponibiliza um espaço com infraestrutura qualificada, salas de eventos, alimentação e bebidas apropriadas para as festas, além de hospedagens para os pais que contratarem os serviços e desejarem acompanhar as crianças de perto.

Próximo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, o Master Royal conta com uma estrutura preparada para receber os mais diversos tipos de eventos. O hotel é perfeito para quem busca conforto e praticidade, além de famílias que procuram um acolhimento espaçoso e atencioso.

Maiores informações estão disponíveis no site https://www.masterhoteis.com.br/hotel-em-porto-alegre/master-royal/ e no WhatsApp (051) 99878-8898.

