Acontece Hub One será inaugurado em março de 2020 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

O evento contou a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do reitor Cleber Prodanov. (Foto: O Sul)

O Hub One de Criatividade e Inovação, novo espaço da Universidade Feevale, vai começar a funcionar em março de 2020, no Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. O espaço colaborativo tem parceria com o exoHub LIA, um local de inovação aberta, e vai propor a troca de novos conhecimentos e ideias a serem desenvolvidas. A unidade vai oferecer 150 posições para startups e empresas das áreas de criatividade. Destes, 74 empresas já assinaram convênio de cooperação.

O espaço recebeu um investimento inicial de cerca de R$ 2.800.000,00 para adaptações no prédio, mobiliário e tecnologia. O edifício possui área total de 1.900 m², sendo 720 m² destinados a serviços e cursos da Universidade Feevale, incluindo graduação, pós-graduação e in company, espécie de treinamento para empresas. Ao todo, são sete andares que contarão com espaços para eventos, salas de reuniões, salas de aulas multidisciplinares e auditórios. Também vai haver suporte tecnológico de internet de alta velocidade, cabines telefônicas e restaurante.

Os laboratórios serão compostos por três pilares: Curators, Corporate Members e Startups. Dentro de cada ambiente serão desenvolvidas tecnologias e inovações incrementais e disruptivas, bem como propostos desafios e criadas novas iniciativas baseadas na área de inovação proposta. O Hub vai estar dividido em laboratórios de seis áreas do conhecimento: Inovação Aberta; Educação; Cidades Inteligentes; Fintechs; Law e Legal Techs; e Funding e Aceleração.

“Queremos compartilhar conhecimento e pensar em soluções inovadoras para o novo mundo em que vivemos. O Hub não é um prédio, mas um conceito, um ecossistema de relacionamento. É um espaço diferenciado, onde não se sabe quem é aluno, professor, empreendedor ou visitante, um espaço aberto, para que as pessoas possam ser felizes e trabalhar naquilo que gostam”, afirma o reitor da Feevale, Cleber Prodanov.

