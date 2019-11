Ibama afirma que satélites “não têm condições” de apontar manchas de óleo no oceano

Um parecer de técnicos do Ibama é taxativo ao afirmar que imagens de satélite não são capazes de localizar manchas de óleo no oceano. O documento é assinado por dois analistas ambientais e foi divulgado três dias depois de a PF (Polícia Federal) usar a análise feita por uma empresa privada para afirmar que um navio grego é o principal suspeito do desastre que já afetou mais de 300 praias do Nordeste.

“Não há condições técnicas de se identificar manchas de poluição por óleo em águas oceânicas com o uso de imagens óticas, sobretudo quando não se tem o conhecimento prévio da região geográfica da ocorrência do incidente”, diz a nota técnica do Ibama.

O documento tem como objetivo detalhar o porquê de uma mancha vista por pesquisadores da UFRJ e da UFAL não ter relação com o desastre. A base do trabalho dos pesquisadores das duas universidades é semelhante ao da empresa HEX Tecnologias Espaciais, que sustenta o inquérito da PF. Todos usam, entre outras imagens, fotografias do satélite Sentinel, de propriedade da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

A Operação Mácula, deflagrada pela PF na sexta-feira (01), apontou o navio grego Bouboulina como principal suspeito de derramar ou vazar o óleo. A investigação da polícia se baseia principalmente no relatório da HEX: feito em seis dias, o levantamento da empresa analisou 829 imagens de satélites da Nasa (a agência espacial americana) e da ESA por meio de uma plataforma de processamento. O resultado anunciado foi a detecção de quatro “feições de óleo” a cerca de 700 quilômetros da costa da Paraíba.

O relatório da HEX não explica por que as manchas vistas pelo satélite são mesmo causadas por óleo e não algas ou partículas de chuva, que são hipóteses consideradas pelos especialistas para refutar os estudos da UFAL e da UFRJ.