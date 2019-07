Icatu Seguros é a Seguradora Oficial da CASACOR 2019. Mostra abriu suas portas no dia 23 de julho na Capital

Em 2019, a mostra ocupa o antigo Hospital da Criança Santo Antônio, localizado no quarteirão entre as avenidas Ceará, Maranhão, Paraná e Ernesto da Fontoura. Entre as novidades deste ano, destaca-se a criação de ambientes amplos de pé direito duplo e integrados como lofts, apartamentos inteiros, e uma área com restaurantes e café.

Criada em 1992 por Marina Nessi e Ivan Andrade, a CASACOR Rio Grande do Sul mantém sua representatividade e sucesso, sob a liderança imo sétimo ano com Valdecir Santos, Vera e Karina Capaverde no comando. Além de Porto Alegre, Gramado também sediou e fez parte desta história. No entanto, as maiores ações da versão gaúcha da mostra aconteceram na capital. A Confeitaria Rocco, o Prédio Força e Luz (CEEE) e a Fiateci já tiveram seus edifícios revitalizados por profissionais de CASACOR.

Outra marca da franquia é a realização da CASACOR ao mesmo tempo em vários endereços. Já participaram Moinhos Shopping, Barra Shopping Sul e Hotel Laghetto (que até hoje mantém o décor das áreas comuns). Os encontros de gastronomia exclusivos, chamados de Chef’s Table e organizado pela Embaixada Gourmet, contaram com a presença de chefs nacionais e internacionais.

Deixe seu comentário: