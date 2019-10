ICI realiza Brechó neste sábado (26)

Quer adquirir roupas e calçados baratinhos e ainda ajudar uma causa social? No próximo sábado (26), o Instituto do Câncer Infantil realiza mais uma edição do seu tradicional Brechó. Das 9h às 16h será possível comprar roupas e calçados, doados para a instituição, por preços acessíveis em prol da causa do câncer infantojuvenil. O evento será realizado na sede do Instituto, Rua São Manoel, 850.

Brechó do Instituto do Câncer Infantil/ sábado, 26 de Outubro/ sede do ICI (Rua São Manoel, 850, bairro Rio Branco, Porto Alegre) / 9h às 16h

