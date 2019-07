Idéia1 Arquitetura celebra 15 anos nesta quinta-feira

Empresa que afirma ter como marca o compromisso de renovação, a Idéia1 Arquitetura celebra seus 15 anos nesta quinta-feira (4). O evento de comemoração ocorrerá a partir das 19h, na Casiere (Silva Jardim, 299), em Porto Alegre. Na noite, os diretores Cristina Martins, Gabriel Grandó, Marcos Laurino e seus sócios ainda apresentarão sua nova marca NAV.

A ocasião ainda contará com uma experiência imersiva e sensorial assinada pela empresa de conteúdo e tecnologia Umquarto, e um bate-papo com a participação da Aerolito, sobre o impacto transversal da tecnologia em nossas vidas. Um dos motivos da abordagem deste tema é que a Ideia1 foi uma das pioneiras no país a utilizar a plataforma BIM (Building Information Modeling), sendo uma referência nesta tecnologia.

Nova Marca

A NAV será um núcleo de pesquisa, estratégia e conceituação com abordagem multidisciplinar integrando arquitetura e design emotivo. Com sede em Porto Alegre, foco no Rio Grande do Sul e atuação em todo o Brasil.

