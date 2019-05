Idosos têm até hoje para fazer recadastramento e manter isenção da tarifa de ônibus em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (31) termina o prazo de recadastramento para idosos manterem a isenção da tarifa de ônibus em Porto Alegre. O direito é válido a usuários com idade entre 60 e 64 anos que já possuem o Cartão TRI. Para a permanência do direito de isenção da tarifa, os beneficiários devem comparecer à loja do Centro Integrado de Passagem Escolar e Isenção (Cipei) da EPTC (rua Uruguai, 45, Centro Histórico), das 8h30min às 16h. Os usuários devem apresentar comprovante de renda mensal não superior a três salários mínimos regionais e de residência em Porto Alegre.

Em caso de o beneficiário comprovadamente apresentar problemas de saúde ou outras causas que temporariamente impeçam o comparecimento pessoal para o recadastramento, um familiar ou responsável pode apresentar justificativa, para que não haja suspensão ou cancelamento do benefício. Caso a justificativa seja acolhida pela EPTC, o uso do Cartão TRI deve ser renovado por 60 dias, renováveis enquanto perdurar o impedimento do beneficiário de comparecer.

