IEE, 35 anos formando líderes, é tema do MenuPoa, na ACPA

Com 35 anos de existência, o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) é reconhecido pelo seu trabalho na formação de lideranças empresariais e na divulgação e promoção da cultura da liberdade. Para contar como tudo começou e as perspectivas para os próximos anos, o presidente do IEE, Pedro de Césaro, e o co-fundador, ex-presidente e atual conselheiro do IEE, Roberto Rachewsky, participarão da reunião-almoço MenuPoa desta segunda-feira, 11/11, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. O tema será IEE, 35 anos formando líderes.

O Fórum da Liberdade é realizado pelo IEE desde 1988 e reúne, durante dois dias de evento, mais de cinco mil pessoas. Ao longo das edições já realizadas, o Fórum reuniu mais de 300 palestrantes, sendo 103 deles estrangeiros, cinco ganhadores do Prêmio Nobel, sete chefes de Estado, 53 lideranças políticas nacionais e internacionais e 16 ministros de Estado.

Nesse período, foram debatidos temas de cunho econômico, político e social, sempre com o intuito de apresentar à sociedade a opinião das diversas lideranças mundiais e, preponderantemente, abrindo espaço para a pluralidade de ideias.

O evento acontece às 12h no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no Largo Visconde de Cairu, 17, Centro Histórico.