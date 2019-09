Iguatemi Wine proporciona imersão no universo dos vinhos

Muito além de um encontro para degustar ou comprar vinhos, o Shopping Iguatemi Porto Alegre promove, entre os dias 19 e 29 de setembro, uma verdadeira enoexperiência aberta ao público, seja ele de admiradores, iniciantes, curiosos ou apaixonados pela bebida. Nesse período, o Iguatemi Wine oferecerá palestras, workshops, exposições, degustações e bate-papo com especialistas. Todas as atividades serão gratuitas e acontecerão na praça Erico Veríssimo, no 1º piso do shopping.

A curadoria do evento é do enólogo Adolfo Lona, que foi diretor técnico por mais de 30 anos de uma vinícola gaúcha e fundador de uma empresa homônima de vinhos e espumantes. De acordo com Lona, um dos destaques da programação é a presença de profissionais renomados, muitos deles premiados mundialmente, como Cecilia Aldaz, Bruno Agostini, Marcelo Copello, Dânio Braga, Ronaldo Fraga e Alain Inglês.

O time de experts é reforçado com profissionais de referência no Estado, como Eduardo Giovanninni, Mauro Corte Real e Roger Lerina. Todos irão compartilhar seus conhecimentos sobre a vitivinicultura no Brasil e no mundo e mesclar temas de seu domínio com a bebida, abordando viagens, turismo, moda e cinema.

“Além de um resgate sobre a história do vinho, traremos temas atuais e tendências sobre a bebida, em conversas com personalidades que são referência no segmento. Serão dez dias de muito conhecimento e experiências para surpreender os visitantes”, explica Lona.

O evento também busca explorar a simplicidade da degustação, mas sem abrir mão de uma experiência sensorial sofisticada presente na qualidade dos produtos apresentados. “Vamos aproveitar a transição do inverno para a primavera para oferecer aos frequentadores do Iguatemi Porto Alegre o prazer de saborear e aprender mais sobre o universo dos vinhos, de uma maneira descomplicada e leve, no charme do ambiente, com som acolhedor e outras surpresas para os visitantes”, acrescenta Andrea Quintana, Gerente de Marketing do Shopping Iguatemi Porto Alegre.

Para facilitar a enoexperiência, o local estará dividido em quatro seções. No Espaço Experiência, haverá 28 vagas para cada workshop, todas com direito a degustação, cujas inscrições gratuitas deverão ser feitas no local, por ordem de chegada, no dia da atividade escolhida. No Espaço Conteúdo, o acesso é livre para os que desejam aprender mais sobre a história e a cultura da bebida. Haverá ainda uma Enoteca com 80 garrafas que mostram a evolução da produção do vinho no Rio Grande do Sul e no país, além de curiosidades sobre a bebida, exposição de fotos e um mapa touch screen com as regiões produtoras no Brasil. Também haverá um estande reservado para compras de produtos degustados ou sugeridos durante o evento.

As atrações não param por aí, pois o visitante do Iguatemi Wine irá contar com a Drinkeria, que oferecerá drinks inusitados à base de vinho e espumantes. O objetivo do local – único espaço onde será necessário pagar para consumir – é oferecer ao público um clima de bar e happy hour, com descontração na medida certa, para quem deseja curtir e aproveitar o evento sem hora para ir embora.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Vinho, fotos e viagens, por Bruno Agostini/ 19/09 – 12h30 às 14h30 (Vinho e fotos) | 19h às 22h (Vinho e viagens)

Bruno Agostini é jornalista e fotógrafo, além de um mestre na criação de roteiros de viagens, montados ao sabor dos prazeres da boa mesa, incluindo uma boa carta de vinhos. Aprenda como conciliar as melhores garrafas, os roteiros turísticos incríveis e as mais belas fotografias nas suas próximas férias. Autor do site www.menuagostini.com.br, ele também é editor de livros e guias, colaborador de diversas revistas e jornais.

Vinho e literatura, por Mauro Corte Real/ 19/09 – 16h às 18h

Autor do livro O Ritual do Vinho: Etiqueta e Serviço, Mauro irá mesclar aspectos históricos da literatura de vários países e o significado do vinho nesse contexto. Por meio de uma conversa simples e objetiva, mas ao mesmo tempo técnica e analítica, esse workshop traz o conteúdo de quem tem larga experiência no tema. O palestrante é mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Adjunto da Universidade Luterana do Brasil, nas áreas de Administração e Gestão Tecnológica. Atua ainda em grandes projetos, nas áreas de Marketing Pessoal, Estratégia, Pesquisa Mercadológica, Etiqueta Empresarial, Hotelaria e Turismo, Degustação, Gastronomia e, principalmente, Vinhos.

Básico de vinhos e espumantes, por Vinicius Santiago/ 20/09 – 12h às 13h30

O palestrante vai discorrer sobre o significado do termo Terroir, explicando o porquê de a expressão ser tão importante no mundo dos vinhos. Também será abordada a diferença entre os estilos do Velho Mundo x Novo Mundo, assim como suas principais uvas e regiões para apreciar rótulos de países como França, Itália, Espanha, Portugal e outros. Vale a pena conhecer seus conceitos básicos de vinhos e espumantes, em uma verdadeira aula do sommelier profissional, professor de enocultura, diretor de Degustação da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) do Rio Grande do Sul, com formação no instituto inglês Wine & Spirits Education Trust (WSET®), nível 3.

O Sommelier – origens da história, sua formação e sua importância, por Orestes de Andrade Jr./ 20/09 – 16h às 18h

O presidente da Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul é mais um especialista com formação no renomado instituto inglês Wine & Spirits Education Trust (WSET®) nos níveis 1 (Foundation) e 2 (Intermediate) em vinhos e destilados e pela FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori). Para comentar sobre a arte do sommelier, Orestes carrega o conhecimento de viagens profissionais sobre vinhos em 19 países, incluindo América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa e Emirados Árabes Unidos, entre outros. Trabalhou na criação da marca Vinhos do Brasil e Wines of Brasil do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).

Desenho com Vinho, por Ronaldo Fraga/ 20 e 21/9 – 19h às 22h

O estilista promete mostrar ao público que vinho e desenho têm tudo a ver. Em uma oficina regada a taças e a lápis, Fraga estimula a libertação do desenhista que, segundo ele, existe dentro de cada um de nós. A atividade tem duração de 3 horas.

As mulheres no mundo do vinho, por Michelle Landgraf/ 21/09 – 10h às 12h

Para Michelle, se as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mundo dos negócios, não seria diferente no universo dos Vinhos. O workshop pretende explicar como empreender e onde estão as novas oportunidades no mercado de trabalho. Além de sommelier, ela é chef de cozinha, churrasqueira, adepta do movimento slow food e especialista em enogastronomia. Estudiosa da culinária, participa de festivais de churrasco por todo o país, idealizadora do projeto Divas do Fogo, assim como o projeto Divas do Vinho, plataforma de conteúdo voltada ao consumo e experiências enogastronômicas.

Vinho, Cinema e Música, por Marcelo Copello/ 21/09 – 13h às 15h (Vinho e Cinema) | 22/09 – 12h às 13h30 (Vinho e Música)

Publisher da Revista BACO e do Anuário Vinhos do Brasil, curador do Rio Wine and Food Festival, presidente do júri da Grande Prova Vinhos do Brasil (maior concurso de vinhos do Brasil), Marcelo irá mesclar a complexidade da bebida com a música e com o cinema em dois workshops. Suas oficinas irão comprovar – a cada gole e acorde – como a união desses prazeres traz uma rica e inesquecível experiência dos sentidos.

Degustando com Vinícola Aurora e Sabores de Primavera, com Eduardo Pozza Tartaro

Degustando com Vinícola Aurora/ 22/9 – 18h às 19h30 | Sabores de Primavera: 24/9 – 20h30 às 22h

O sommelier e palestrante Eduardo Pozza Tartaro compartilha com o público seus conhecimentos pelo vinho e participa de degustação dos produtos da Vinícola Aurora.

Vinho e cinema, com Roger Lerina e Adolfo Lona/ 25/9 – 16h às 18h | 26/9 – 11h às 13h | 29/09 – 14h30 às 16h (participação de Rejane Martins)

Um bate papo descontraído sobre a união de vinhos e filmes famosos é o que o visitante pode esperar da palestra preparada por essa dupla. Referência no jornalismo cultural do Rio Grande do Sul, Roger Lerina é editor de uma plataforma multimídia independente dedicada às notícias e novidades sobre arte e cultura, além de integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), repórter e crítico no Canal Brasil.

Enotria, terra do vinho, por Dânio Braga/ 26/9 – 14h às 16h | 19h30 às 22h

Italiano residente no Brasil desde 1978, Dânio Braga foi proprietário de restaurantes e fundador da Associação Brasileira de Sommeliers. Neste workshop, Braga fala da sua paixão pela terra italiana e de que forma ela se entrelaça com a história do vinho.

Vinho Laranja, por Luis Henrique Zanini/ 27/9 – 14h às 16h

Nesta atividade, o enólogo poeta Luis Henrique Zanini apresenta detalhes sobre o vinho laranja e suas diferenças técnicas com a bebida tradicional.

Vinho e Madeira, por Cecilia Aldaz/ 28/9 – 17h30 às 19h

Que madeira e vinho têm alguma relação a gente já sabe, mas a sommelier e apresentadora Cecilia Aldaz, nesta atividade, se aprofunda mais sobre o tema e apresenta aos participantes a real importância que a madeira tem na produção da bebida.

Vinho e saúde, por Caroline Dani/ 28/09 – 20h às 22h

Sua palestra abordará aspectos que comprovem o benefício do consumo dos derivados da uva, em especial o vinho, para a nossa saúde. Entenda quais os compostos presentes no vinho, os conhecidos polifenóis, e seus efeitos no corpo humano. Doutora em Biotecnologia e Pós-doutora pela Georgetown University, Caroline atualmente é professora do Centro Universitário Metodista e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Reabilitação. Atua junto ao setor da uva e do vinho auxiliando em projetos diversos e na elaboração de materiais para divulgação dos benefícios dos derivados da uva à saúde humana.

Vinhos orgânicos, biodinâmicos e culturais, por Alain Ingles/ 29/9 – 12h às 13h30

Neste workshop, o especialista Alain Ingles desmitifica a produção de vinhos naturais e explica a diferença entre as vitiviniculturas orgânicas, biodinâmicas e convencionais.

Vinho sem frescura, por Adolfo Lona/ 29/09 – 18h30 às 19h30

O enólogo Adolfo Lona trabalhou durante 31 anos na Casa Vinicola De Lantier de Garibaldi e, em 2004, criou a sua própria produtora de espumantes, que leva seu nome. Para falar sobre a simplicidade que, ao mesmo tempo, está aliada à sofisticação na degustação de vinhos, esse especialista vai explicar aos participantes do workshop regras, recomendações, mitos, mentiras e verdades sobre essa saborosa prática.

Oficina de drinks, por Mahala Soldan/ 25/9 – 19h às 21h | 29/9 – 16h30 às 18h

Venha aprender receitas incríveis com quem mais entende do assunto. Mahala é a criadora dos bares Lola Bar de Tapas, Capone Drinkeria e Vaca Bar. Já participou de inúmeros eventos criando carta de alimentos, bebidas e drinks para os empreendimentos, bem como para outros estabelecimentos e eventos específicos, como ação Coca-Cola Mix ou editoriais na imprensa local. Criou o Projeto Bar Secreto, que invade espaços inusitados para a experiência de um bar pop up.

SERVIÇO /Iguatemi Wine/ 19 a 29 de setembro/ Shopping Iguatemi Porto Alegre (praça Erico Veríssimo, no 1º piso do shopping)/ Valor: Evento gratuito (com exceção dos drinks oferecidos pela Drinkeria)

Inscrição: Inscrições para workshops ocorrem por meio de agendamento feito no local do evento, por ordem de chegada. Para os demais espaços, a entrada é livre.

Programação completa: http://www.iguatemiportoalegre.com.br/acontece/iguatemi-wine/

Deixe seu comentário: