Imperdível: últimos dias para curtir os fondues exclusivos do Outback Steakhouse

No começo de junho, o Outback estreou em seu cardápio dois fondues exclusivos acompanhados de seus sabores mais amados. E quem ainda não provou essa delicia – ou quer repetir a experiência – precisa ficar atento: as duas versões, doce e salgada, ficam disponíveis nos restaurantes até o domingo, 1º de setembro. Desde o lançamento, os Fondues Outback caíram no gosto dos apaixonados pela marca. “Queremos sempre proporcionar novas experiências para os nossos clientes, inovando nas opções do cardápio sem perder o nosso DNA. O fondue é um grand e exemplo disso. O sucesso foi tanto que estendemos ao máximo a presença deles nos nossos restaurantes”, explica Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

Com muito bold flavour, o Fondue Outback apresenta diferenciais que o tornam ainda mais saboroso. Em vez da tradicional panela de fondue, por exemplo, o creme de queijo cheddar e a calda de chocolate são servidos no icônico pão australiano do restaurante que, para a execução do prato, é servido em formato de bowl. A opção salgada (Cheese Fondue – R$ 75), traz uma fonduta de mix de queijo cheddar com um toque de molho ranch. Os acompanhamentos são variados: filet mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados ao estilo Outback, fritas e os Royal Bites (cubos de Ribs empanados no mix de temperos da cebola Bloomin’ Onion) . Já a opção doce (Chocolate Fondue – R$ 60), traz o pão australiano recheado de calda de chocolate original da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under servida com os tradicionais brownies de chocolate e doce de leite, morangos, bananas e marshmallows tostados. Quem quiser ter a experiência completa e aproveitar as duas versões, o combo com os dois sabores sai pelo preço especial de R$ 120.

Deixe seu comentário: