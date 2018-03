Incêndio em shopping mata mais de 60 pessoas na Sibéria

O número de vítimas do incêndio ocorrido no domingo (25) em um shopping na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria, subiu para 64, de acordo com um balanço divulgado nesta segunda-feira (26). A cidade fica a cerca de 3.000 quilômetros de Moscou. Entre as vítimas, há crianças.

O novo balanço foi anunciado após os bombeiros fazerem uma varredura nos quatro andares do shopping Winter Cherry. Seis pessoas seguem desaparecidas. O ministro do Gabinete de Administração de Situações de Emergência, Vladimir Puchkov, divulgou os números em uma rede de TV local.

Dez pessoas foram hospitalizadas. A ministra da Saúde, Veronika Skvortsova, afirmou que o paciente que está com o estado de saúde mais grave é um menino de 11 anos, que pulou de uma janela para escapar do fogo. Os pais dele morreram no desastre.

A porta-voz do Ministério de Situações de Emergência da Rússia, Svetlana Petrenko, informou a detenção de quatro pessoas no inquérito aberto em relação ao acidente. Entre os detidos estão o arrendatário do local onde se originou o fogo e o diretor-geral da sociedade administradora do shopping. Em vídeos gravados por testemunhas na noite de domingo, era possível ver visitantes do shopping saltarem pelas janelas para fugir do fogo.

O fogo começou em um dos cinemas situados no quarto e último andar do shopping e de lá se propagou por todo o edifício. De acordo com investigações preliminares, o alarme de incêndio não foi ativado, por isso as pessoas que estavam no shopping só perceberam o fogo quando uma fumaça densa tomou conta do prédio. Os bombeiros demoraram mais de seis horas para controlar as chamas, que afetaram uma área de 1.500 metros quadrados.

Ouro

Uma corrida ao ouro agitou a população de um região da Sibéria neste mês. Desafiando temperaturas de até 24 graus negativos, moradores se lançaram à neve com pás e outros equipamentos atrás de uma preciosa carga que caiu de um avião que sobrevoava a região russa.

De acordo com a polícia, a carga, avaliada em R$ 1,2 bilhão e pertencente à empresa canadense Kinross Gold, continha 172 barras, entre ouro, prata e platina, e diamantes. O peso dela forçou a porta traseira da aeronave Antonov e fez as barras despencarem na neve logo após a decolagem, nas proximidades do aeroporto de Yakutsk.

De acordo com a polícia, toda a carga já foi recuperada. Mas, para muitos, a informação foi passada apenas para afugentar os caçadores de ouro. Acredita-se que apenas 3,5 toneladas foram recuperadas e que outras nove ficaram perdidas na neve. A imprensa publicou imagem de um policial encontrando uma barra de ouro de R$ 1,6 milhão.

“Eles nos enganaram dizendo que todo o ouro foi achado. Eles só querem evitar que a gente pegue o ouro. Vou procurar à noite, quando os policiais dormirem”, disse um morador local identificado apenas como Nikolay.

