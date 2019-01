Um incêndio atingiu a área externa do Incor (Instituto do Coração), no bairro Cerqueira César, próximo à Avenida Paulista (SP), na manhã desta sexta-feira (18). Segundo o instituto, 25 pacientes tiveram de ser temporariamente deslocados em razão da fumaça. Por volta de 11h15min, o fogo já estava controlado. Não há informações sobre feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.