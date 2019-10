Inscrições abertas para o 25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão; veja a programação

O 25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão já está com inscrições abertas. O evento inicia nesta terça-feira (22) e segue até quinta-feira (24), no Hotel Vestena, em Canela. A programação envolve palestras sobre temas importantes para o setor de rádio e televisão do Brasil.

Além disso, haverá uma feira de equipamentos com a apresentação de novos lançamentos para as emissoras de rádio e televisão. Para o presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), Roberto Cervo Melão, o Congresso sempre é uma renovação. “Nele a certeza de que o setor se transforma numa nova história que está sendo escrita na radiodifusão”, destacou.

Os interessados poderão realizar a inscrição no site da Agert, onde é necessário preencher um formulário e enviar para o e-mail financeiro@agert.org.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3212-2200.

Veja a programação:

Dia 22/10 – Terça-feira

19h – Abertura oficial do evento

Dia 23/10 – Quarta-feira

9h – Palestra de Marcelo Leite – Grupo RBS

Tema: Marketing + Comercial: a integração que gera resultado.

10h 30 – Palestra de João Borges – Jornalista da GloboNews

Tema: Cenário Político e Econômico

14 h – Fábio Wajngarten – Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República

15 h – Painel – ABERT/ANATEL/MCTIC

Com as participações de Cristiano Lobato Flores (ABERT), Vanessa Cristina Monteiro (Anatel) e Samir de Oliveira Cunha Ramos (MCTIC)

16h30 – Palestra de Juan Pablo Boeira

Tema: Business Intelligence – O Novo Marketing de Alta Performance

Dia 24/10 – Quinta-feira

9h – Relatório Social da Agert – Myrna Proença – Vice-presidente Agert

9h 15 – Palestra de Daniel Adjunto – SBT

Tema: Reportagem política – Bastidores de Brasília e do Governo Bolsonaro

10h 30 – Palestra de Edilberto Camalionte –

Tema: Liderança – Papel do Líder

14h – Palestra de Gunnar Bedicks

Tema: 5G

15h – Palestra de Roberto Araújo – CEO da Jovem Pan

Tema: O Fim do Rádio Como Você Conhece

16h 30 – Andiara Peterle – Grupo RBS

Tema: No ritmo da transformação digital