“Inspiração que vem do campo” é o mote desta 42ª Expointer, lançada agora à tarde na Casa da Música, no Centro Administrativo do Estado

A Casa da Música/Teatro da OSPA sedia neste momento, na Capital, o lançamento da 42ª edição da Expointer, que abre suas portas entre os dias 24 de agosto e 01 de setembro, em Esteio. Reunindo autoridades e lideranças setoriais, o evento contou em sua abertura com um show do CTG Rancho da Saudade. Na sequência, o Guri de Uruguaiana subiu ao palco, seguido pela apresentação da campanha publicitária que este ano está centrada no slogan “Inspiração que vem do campo. Expointer – novas façanhas”.

A Expointer é a maior exposição a céu aberto da América Latina. O Parque Assis Brasil, em Esteio, conta com 141 hectares e a exposição ocupa 70 mil metros quadrados. Estão inscritos cerca de 4 mil animais, representados por 150 diferentes raças. A tecnologia, através do setor de máquinas e implementos é outro ponto forte do evento, seguido pela agricultura familiar. Nesta edição, a Expointer dará destaque à mulher e sua participação no desenvolvimento da agricultura.

