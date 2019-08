Depois de temperaturas altas, o tempo muda drasticamente no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (30) a chuva atinge determinadas áreas, principalmente a região central. A instabilidade deve chegar em Porto Alegre apenas no fim do dia e as temperaturas seguem altas na maioria das regiões.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia. A mínima é de 18°C e a máxima pode chegar aos 28°C.