Instituto de Câncer Infantil realizou a 4ª edição do Tacobol em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Mesmo com o tempo instável, o Tacobol foi um sucesso. (Foto: O Sul)

Força, garra, persistência e superação. Essas palavras caminham juntas para combater o câncer infantil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas com a doença, no Brasil. Devido a isso, o Instituto de Câncer Infantil resolveu realizar a quarta edição do Tacobol para reinserir as crianças na vida fora do hospital, neste último final de semana em Capão da Canoa.

O objetivo é divertir as crianças que estão em fase final de tratamento da doença. E muitos veranistas se juntaram para assistir à disputa. Esse momento é para sair um pouco desse clima hospitalar, de tratamento intensivo, justamente para esse momento de “relax” para a vida, explicou uma das organizadoras do evento, Fabiana Londero.

Ao todo, seis trios participaram da brincadeira. As crianças eram as técnicas de suas equipes. O trio vencedor foi o da Júlia. A menina foi diagnosticada com um tumor na cabeça aos quatro anos de idade. O tratamento dela durou um ano e meio, e hoje Júlia já está curada.

“Depois que eles saem de uma doença que a gente sabe que é tão devastadora na vida de um adulto, então tu imagina na vida de uma criança, é só felicidade. Hoje eles conseguem viver e brincar, antes, isso não aconteceria porque estavam dentro de um hospital, então hoje é tudo colorido, ela tem vida, hoje só alegria”, contou a mãe da Júlia, Patrícia Ramos.

O evento contou com a participação de jornalistas e influenciadores.

