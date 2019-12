Inter Inter anuncia Eduardo Coudet como novo técnico

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Argentino, que estava no Racing, assina até o final de 2021 Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Eduardo Coudet, enfim, foi anunciado como novo técnico do Inter. O argentino chega para assumir o comando do clube até o final de 2021. O treinador já desembarca em Porto Alegre na quarta-feira, para assinar o seu novo vínculo.

O comunicado oficial ocorreu nesta segunda-feira, onde o colorado também anunciou a chegada dos nomes da comissão técnica de Coudet: o auxiliar Ariel Broggi, os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

A confirmação do nome do novo técnico ocorre após o último compromisso de “Chacho”, como Eduardo Coudet é chamado, pelo Racing, onde conquistou o título do Troféu dos Campões no último sábado (14), derrotando o Tigre na final.

O currículo de Eduardo Coudet

Nome: Eduardo Germán Coudet

Data Nascimento: 12/09/1974

Carreira como técnico

2015 | Rosário Central (ARG)

2017 | Tijuana (MEX)

2018 | Racing (ARG)

Conquistas

2019 | Campeonato Argentino

2019 | Troféu dos Campeões

* Por supervisão de: Marjana Vargas

