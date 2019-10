Inter apresenta proposta a Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, diz site

Vanderlei Luxemburgo é nome da vez para novo técnico do Inter! O clube gaúcho já teria apresentado uma oferta ao treinador do Vasco e aguarda reposta ainda para esta semana. A informação foi divulgada pelo portal Globoesporte.com. As informações são da Rádio Grenal.

Ainda neste domingo (20), Luxemburgo esteve na casa do colorado. O time carioca enfrentou e venceu a equipe comandada pelo técnico Ricardo Colbachini, por 1 a 0.

De acordo com as informações, a direção teria apresentado uma proposta contratual para Luxemburgo assumir o time de forma imediata até 2020.