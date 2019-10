“Fui contratado para dar resultados. Aceitei esse desafio porque aqui tem ótimos profissionais”, diz Zé Ricardo, o novo técnico do Inter

O técnico Zé Ricardo tem, nesta terça-feira (22), seu primeiro dia no comando do Inter. O novo treinador colorado desembarcou em Porto Alegre no começo da manhã desta terça-feira e foi apresentado oficialmente no Beira-Rio.

“É um grande desafio vestir a camisa do Internacional. Tenho muita confiança no clube. São poucos treinadores que têm a oportunidade de vestir a camisa de um time multicampeão”, disse o treinador.

“Temos muito potencial dentro do grupo. O Inter merece, por tudo que vem construindo, pelo menos uma classificação para a Libertadores. A partir de quarta-feira [23] vamos começar a trabalhar para isso”, afirmou o novo comandante. “Vamos pensar jogo a jogo. Agora temos um adversário direto fora de casa. Vamos mudar algumas coisas de forma pontual para buscarmos a vitória”.

“Fui contratado para dar resultados nesses 11 jogos que faltam no Brasileirão. Aceitei esse desafio porque aqui tem ótimos profissionais. Sei que não é fácil, mas temos suporte e camisa para alcançar nosso objetivo”, destacou Zé Ricardo.

“Temos que pontuar dentro e fora de casa para chegarmos no nosso objetivo. Precisamos ser um time agressivo, que queira vencer a partida. Independente da forma como jogarmos, precisamos ter um comportamento agressivo. Precisamos ganhar jogos!”, concluiu Zé Ricardo. O Inter encara o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (26), às 19h, na Arena Fonte Nova já com o novo treinador.

O novo técnico do Internacional foi anunciado no início da noite de segunda-feira (21). Zé Ricardo é ex-treinador do Fortaleza. Ele assumirá a equipe até 31 de dezembro deste ano, auxiliado por Cléber dos Santos.

Zé Ricardo comandou o Botafogo na temporada 2018, sendo escolhido o melhor treinador do Campeonato Carioca. Em seu último trabalho, em 2019, treinou o Fortaleza até o mês de setembro.

Histórico

José Ricardo Mannarino teve uma trajetória de quase 10 anos nas categorias de base do Flamengo participando do processo de formação de diversos importantes jogadores e terminando sua trajetória na categoria com o título da Copa São Paulo de Futebol Jr em 2016. No mesmo ano, assumiu o time principal do Flamengo e levou a equipe ao 3º lugar do Brasileirão. Também foi campeão carioca invicto em 2017.

Ainda no mesmo ano, se transferiu para o Vasco em uma campanha que chegou a atingir 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, levando a equipe para Copa Libertadores da América.

Trajetória

2012 a 2016 | Flamengo (categorias de base)

2016 – Flamengo

2017 – Vasco

2018 – Botafogo

2019 – Fortaleza

Principais conquistas

2016 – Copa São Paulo de Futebol Jr

2017 – Campeonato Carioca

2018 – Melhor treinador do Campeonato Carioca