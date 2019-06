Inter avalia reposição para lateral-esquerda no mercado europeu

*Valéria Possamai

Com a saída de Iago, para o Wolfsburg, da Alemanha, o departamento de futebol do Inter analisa um nome para reforçar a lateral-esquerda. Trata-se de Sidcley, do Dínamo de Kiev, com passagens por Atlético-PR e Corinthians. A informação é da Rádio Grenal.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o colorado monitora a situação do jogador. Na Ucrânia desde a metade de 2018, o lateral que também atua pela direita, soma 28 jogos e um gol marcado. A transferência foi concluída por 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), ocasião em que o atleta encerrou o vínculo de empréstimo com o Corinthians, e também com o Atlético-PR, com quem tinha contrato até junho de 2020.

Sidcley começou nas categorias de base do Athlético-PR, mas acabou atuando no sub-20 pelo Catanduvense. Retornou ao Furacão em 2014, quando passou pelo sub-23 antes de ser promovido ao time principal. Em 2015, foi emprestado ao Atlético-GO e posteriormente retornou ao Furacão. No ano seguinte, conseguiu se firmar como titular na lateral esquerda e atuou em 46 partidas. Em 2018, foi emprestado ao Corinthians. Completou 26 jogos e 3 gols até se transferir para o Dínamo.

Com a saída de Iago, Uendel deve assumir de vez, o lado esquerdo. Zeca, que atualmente está no corredor direito também pode fazer a função pelo lado aposto.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

