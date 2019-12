Inter Inter busca novos negócios para atletas que retornam de empréstimo

12 de dezembro de 2019

Enquanto analisa o mercado de transferência para novas contratações, o Inter também planeja a reformulação do elenco para 2020. Uma das pautas no colorado é quanto à situação de jogadores que retornam de empréstimo. Ao menos 7 jogadores devem ser novamente repassados. Por outro lado, dois nomes devem ter sequência na próxima temporada, (veja a lista).

Jogadores que retornam de empréstimo:

Gustavo Ferrareis, atou pelo Botafogo, tem contrato até 2021;

Bruno José, está no Botafogo-SP, tem contrato até dezembro de 2021;

Brenner, que está no Avaí, tem contrato até a metade de 2020, mas terá o vínculo rescindido;

Thalles, atuou pelo Criciúma, tem contrato até dezembro de 2020;

Álvaro, atuou pelo Náutico, tem contrato até dezembro de 2020

Valdívia, que atuou pelo Vasco, tem contrato até dezembro de 2020;

Ramon, que atuou pelo Vila Nova – GO, tem contrato até o fim de 2021.

Ainda na relação, está os nomes de Charles, que atuou pelo Sport, e Juan Alano, que vestiu a camisa do Coritiba. A dupla, contudo, deve retornar e permanecer em Porto Alegre, sendo aproveitados para a próxima temporada.

Entre os jogadores do atual elenco, alguns nomes também devem deixar o Beira-Rio. O atacante Nico López já anunciou sua despedida pelas redes sociais. O uruguaio vai atuar no Tigres, do México.

Guilherme Parede não seguirá em Porto Alegre para a próxima temporada. As direções de Inter e Coritiba não chegaram a um acordo e o atacante retornará para o Coxa. Mesmo sem a renovação de contrato, o colorado ainda detém 25% dos direitos do atleta, adquiridos na vinda do jogador no final do ano passado.

Além dos dois atacantes, outros oito nomes também não devem ser aproveitados para o próximo ano no Inter: o lateral-direito Bruno, o zagueiro Emerson Santos, os volantes Bruno Silva e Rithely, o meia Matheus Galdezani e os atacantes Neilton, Tréllez e Rafael Sobis.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

