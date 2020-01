Inter Inter divulga novo uniforme para 2020; confira as imagens

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

A estreia da camiseta ocorrerá no dia 3 de janeiro na Copa São Paulo Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Na passagem para 2020, o Inter anunciou as imagens do novo uniforme para temporada. As camisetas lançadas chegam com a novidade da nova fornecedora Adidas. Os novos uniformes 2020/21 estarão disponíveis para a aquisição dos torcedores a partir do dia 6 de janeiro nas lojas do Inter e no site da marca. A estreia do modelo ocorrerá antes, no dia 3, com a equipe sub-20 na largada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Confiança.

Confira as imagens da nova camiseta

* Por supervisão de: Marjana Vargas

