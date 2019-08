Inter é condenado a pagar multa de R$ 5 mil no caso de agressão à torcedora gremista

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD) decidiu por punir o Inter com multa de R$ 5 mil pelo episódio de agressão por parte de uma torcedora do Inter contra uma gremista, no clássico Gre-Nal. O episódio ocorreu após o jogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 20 de julho.

O Inter havia sido enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto”. A pena prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Na decisão, os auditores ressaltaram os esforços do Inter em resolver a situação. Por conta disso, optaram pela multa mais brandaos auditores ressaltaram o trabalho realizado pelo clube para identificar a torcedora responsável pela agressão. Por isso, decidiram pela multa mais branda de R$ 5 mil. Além da identificação, o clube anunciou a suspensão da associada envolvida no episódio. Na investigação, a Polícia Civil indiciou três pessoas que tiveram participação no caso.

