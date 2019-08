O Inter deve confirmar a contratação do volante Bruno Silva, de 33 anos, atualmente no Fluminense. Com apenas 4 jogos no Brasileirão, o atleta pode jogar a competição nacional e a Copa Libertadores.

Com contrato até o fim de 2019, o jogador está rescindindo o seu vínculo com o time carioca para assinar com o Colorado. O jogo chega para suprir uma vaga em que Dourado segue lesionado, Rithely não deu a melhor resposta e Edenilson sofreu recentemente uma lesão.

