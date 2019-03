Inter inicia tratativas para ampliação de contrato com Nico López

O Inter já trabalha para garantir a ampliação de vínculo com uma das peças principais do elenco, Nico López. O estafe do jogador já foi procurado para direção colorada para estender o contrato, que é válido até metade de 2020. A intenção do Inter é uma renovação por mais dois anos, até 2022, incluindo uma compensação financeira.

Contratado pelo Internacional em junho de 2016, Nico ajudou o clube a retornar à elite do futebol, conquistou a confiança do torcedor e, atualmente, é peça indispensável na equipe. Ao todo, soma 123 jogos com a camisa colorada, com 36 gols marcados. Em 2017, foi o artilheiro da equipe na temporada com 17 gols em 53 partidas. Estatística que se repetiu em 2018, quando novamente foi o principal atacante colorado na temporada, encerrando o ano com 14 gols em 50 jogos.

Em 2019, soma 6 jogos disputados e 4 gols marcados. Sendo o artilheiro do Inter nestes primeiros meses da temporada.

Deixe seu comentário: