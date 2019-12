Inter Inter oficializa a contratação do meio-campista Damián Musto

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Jogador assinará contrato de um ano Foto: (S.C.Internacional/Divulgação) Foto: (S.C.Internacional/Divulgação)

Antes de encerrar 2019, o Inter anunciou o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Depois de concluir as negociações, o clube acertou a contratação de Damián Musto, meio-campista que estava no Huesca, da Espanha. O jogador realizará exames médicos e assinará contrato até o final de 2020. O atleta trabalhou com Eduardo Coudet no Rosario Central e é um pedido do técnico.

Musto está sem atuar desde maio por conta de doping, após a constatação de uso de diurético. O jogador estará libertado para voltar aos gramados a partir de 5 de janeiro de 2020. A representação do Inter está marcada para três dias após, no dia 8 de janeiro.

O jogador de 32 anos iniciou sua carreira profissional no Quilmes, em 2006. Também defendeu o Atlético Tucumán, onde jogou de 2008 até 2010, até transferir-se para o Spezia, da Itália, e depois regressar ao futebol argentino, atuando no Olimpo e Rosário Central. Em 2017, foi para o futebol mexicano, atuando pelo Tijuana, até chegar ao Huesca, da Espanha, onde estava até fechar sua transação com o Inter.

Ficha do atleta:

Nome: Damián Marcelo Musto

Nascimento: 09/06/1987

Natural: Casilda (ARG)

Altura: 1,83m

Carreira:

2006 | Quilmes

2008 | Atlético Tucumán (ARG)

2010 | Spezia (ITA)

2011 | Olimpo (ARG)

2014 | Rosário Central (ARG)

2017 | Tijuana (MEX)

2018 | Huesca (ESP)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário